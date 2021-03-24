США предупредили компании в ФРГ о санкциях за "Северный поток - 2"

Немецкие компании, задействованные в строительстве газопровода "Северный поток - 2", могут оказаться под американскими санкциями. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу на встрече в Брюсселе в среду, сообщает DW.

Глава Госдепартамента напомнил о позиции президента Джо Байдена, который считает трубопровод "плохой сделкой", и пообещал Маасу, что американские власти продолжат следить за строительством и попытками сертифицировать проект. По его словам, если такие попытки будут продолжаться, Вашингтон продемонстрирует "решимость в применении санкций".

Блинкен подчеркнул, что трубопровод вносит политический раскол среди стран Евросоюза, расходится с целями ЕС в сфере энергобезопасности, а также подвергает Украину и Центральную Европу угрозам принуждения со стороны Москвы. В то же время он заверил, что разногласия между Вашингтоном и Берлином по этому вопросу не являются помехой для сотрудничества в других сферах.

Накануне Госдепартамент озвучил позицию Блинкена, согласно которой США работают над тем, чтобы противодействовать "попыткам России подорвать коллективную безопасность" и в этой связи выступают против "Северного потока - 2".

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания министров иностранных дел организации заявил, что у НАТО нет единой позиции относительно будущего газопровода: часть стран поддерживают его, в то время как некоторые выступают против.

Администрация Джо Байдена регулярно выступает с угрозами ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. В последний раз соответствующее заявление публиковалось неделю назад. Тогда на сайте ведомства сообщалось, что "Северный поток - 2" – это геополитический проект России, против которого будут введены санкции, поскольку, как говорилось в предупреждении, целью его строительства является разделение Европы и ослабление европейской энергобезопасности. К настоящему моменту из проекта ушли порядка двух десятков европейских компаний, опасающихся введения ограничительных мер со стороны США.