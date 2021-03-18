США пригрозили "Северному потоку-2" новыми санкциями

Соединённые Штаты требуют от компаний прекратить сотрудничество с проектом строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В заявлении на сайте Госдепартамента говорится, что газопровод – это геополитический проект России, целью которого является разделение Европы и ослабление европейской энергобезопасности. Вашингтон пригрозил санкциями в отношении любого предприятия, задействованного в строительстве.

Конгресс США за последние два года принял два закона против компаний и лиц, причастных к "Северному потоку-2". Сейчас американские законодатели требуют от Белого дома более решительных действий в отношении российского проекта.

Газопровод идёт по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины. США и многие страны Евросоюза считают, что запуск газопровода позволит Москве оказывать большее давление на Киев. Взамен Вашингтон предлагал Европе свои энергоносители.

Согласно источникам в Белом доме, администрация Байдена опасается, что новые санкции окажут негативное влияние на отношения США с Германией. Берлин настаивает на том, что "Северный поток-2" – экономически выгодное предприятие для ФРГ.

Источники издания Handelsblatt в бундестаге рассказывают, что Германия предлагает США усилить поддержку Киеву взамен на отказ от дальнейших санкций против участников проекта.

"Северный поток-2" готов уже более чем на 90 процентов. Укладка труб началась в 2018 году и должна была закончиться в конце 2019-го. Сроки были сорваны из-за санкционного давления Вашингтона. В настоящее время работы идут в территориальных водах Дании, затем строительство должно продолжиться в водах ФРГ.

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