Сторонники или боты? Соцсети о регистрации на митинг в защиту Навального

Соратники Навального готовят акцию в его поддержку и сделали неожиданный шаг: они объявили, что митинг состоится, когда на специальной платформе отметятся 500 тысяч человек.

Леонид Волков:

Знаете, есть такая известная цитата, которую ошибочно приписывают Эйнштейну: безумие — это делать одно и то же и надеяться на разный результат. Хотя Эйнштейн этого и не говорил, эта мысль не становится неверной. Сила в гибкости; важно пробовать что-то новое и менять подходы; не повторять то, что не работает, и искать то, что сработает.

Вот мы и делаем новое. Никто никогда еще не пробовал организовывать большой протестный митинг как политическую кампанию — не как спонтанную реакцию на несправедливость, а как большую историю по мобилизации сотен тысяч людей, растянутую во времени. С листовками, с агитацией, с кампанией в соцсетях, в течение недель или месяцев — пока не будет собрана критическая масса сторонников.

Я вам честно скажу: у нас были сомнения и колебания. Пол-миллиона — это много очень. Мы же делаем самый большой митинг. В постсоветской России столько не выходило ни разу. Ну а вдруг просто не получится? И все же, рискнуть стоит.

Сталингулаг:

За несколько часов более 100 тысяч человек подтвердили, что они выйдут за свободу Навальному. Это не лживые соцопросы, это доказательства реальной поддержки

Илья Пахомов:

Перевалили за 200 тысяч и сейчас это особенно важно, когда у нас нет понимания, что происходит с Алексеем, потому что к нему абсолютно незаконно не пускают даже адвокатов.

Олег Козырев:

1. Раньше были сборы подписей и были просмотры роликов. Но никогда до того поддержка оппозиционной силы не была визуализирована до наглядных цифр на уровне города, улицы и даже дома.



2. Люди могут увидеть, что рядом есть единомышленники. Это конечно вдохновляет.

3. И не менее вдохновляют точки поддержки в неожиданных городах и отдаленных местах страны.



4. Некоторые говорят "ну на самом-то деле не все ж поддерживают так, чтобы выйти на митинг". В реальности конечно все наоборот. Не все поддерживают так, чтобы поставить точку на карте.



5. Режим держится на мифическом "а вас мало, а нас много". Если однажды (пусть даже не в этот раз, а в будущем) число точек на такой карте станет впечатляющим - режима и не станет. В т.ч. и потому, что колеблющимся и даже трусливым будет легче.



6. Так что затея, как я и говорил вчера, интересная. В агитационном смысле сильная штука выходит. Заметим, что сейчас акцент на тех, кто сочувствует Навальному. Если однажды будет проект на более широкую аудиторию - всех недовольных происходящим в стране - цифры будут больше.

Аббас Галлямов:

Та скорость, с которой народ бросился регистрироваться на сайте «Свобода Навальному», впечатляет. Особенно с учётом контекста - когда людей за лайки и репосты сажают.

История эта демонстрирует ограниченные возможности страха как политического инструмента. Чем сильнее власти стараются напугать людей, там сильнее люди злятся. Здесь очень важно понимать, что в первую очередь людей злит именно тот страх, который они испытывают; и именно в борьбе с ним - со своим собственным страхом - они и выходят на улицу.

Путин, коррупция, Навальный, авторитаризм, демократия - не эти абстракции побуждают людей присоединиться к протесту. В первую очередь это делает желание преодолеть свою боязнь. Чем она сильнее, тем сильнее желание её победить. «Тварь я дрожащая или право имею?» - вот исконный вопрос, терзающий русского человека.

Пытаясь подавить протест, власти сами создают стимул, способствующий его раскрутке. Такая вот диалектика.

Алексей Захаров:

Я не знаю, чем закончится проект штаба Навального собрать 500 тысяч человек для митинга, но подарок общественной науке они уже сделали. Такую подробную карту протестных настроений по городам ранее было невозможно построить.

Критики и насмешек тоже более чем достаточно.

Мария Баронова:

Если Волков предложит всем купить билет до ИК-2, приехать туда, обмазаться дегтем, обваляться в перьях и бегать вдоль забора колонии громко крича чайкою и лошадью на мотив гимна России, то и тут самые преданные поклонники Единого Безальтернативного [Волкова] напишут посты, что это очень правильное решение.

Павел Пряников:

Я легко зарегистрировался на сайте под вымышленным именем и под городом, где меня нет – в Дмитрове Московской области. Что мешает так же сделать десяткам тысяч людей. Леонид Волков сегодня сообщил, что «мы почистили всех ботов и нас теперь 175 тыс.»? А как он определяет этих ботов? Это же нереально сделать при существующем типе регистрации.

Я ради интереса посмотрел, на какой объект недвижимости регистрируются в том же Дмитрове. Там оказался детский сад «Солнышко» №16, детский сад «Алёнушка» №20, детский сад «Улыбка» №5 (ага, детские сады за Навального!), а отметка о 77 людях стоит на памятнике Ленину. Можете сами проверить.

Чего-то какая-то хрень. Похоже, как раз боты от балды и лепят свою «регистрацию» куда смешнее.

Так что я бы не слишком доверял этим цифрам. Разделил бы их на 3-5 (и 175 тыс. превратятся в 40 тыс.)

Да и эти 40 тысяч, готовые якобы выйти на улицу – это же декларация о намерениях. В Фейсбуке же тоже отмечаются на мероприятиях, сколько придут, а в итоге выходит в 2-4 раза меньше (можете сами поднять эту полевую социологию, поизучать). Так 40 тыс. превратятся в 10-20 тыс., кто действительно твёрдо намерен выйти на улицу.

Вообще всегда интересно идти до конца в изучении статистики. Это как из 120 млн. человек, формально смотревших фильм Навального «про дворец» реально его досмотрели до конца 5-7 млн.

В целом же вообще не думаю, что сейчас сильно поменяются цифры тех, кто выходит на улицу (в прошлые митинги их было около 100-150 тыс. на всю страну). Социология показывает апатию в умонастроениях и тем более действиях. Хороший маркер тут – что даже на суды над соратниками Навального перестали ходить люди. Обычно стоит чья-то съёмочная группа из 2-4 человек, и всё.

Как резюме: это очередной очень странный эксперимент Леонида Волкова, примерно как светить фонариками в небо.

Борис Якеменко:

Еще одна деталь, по которой видно, что Волков вообще никогда не занимался организацией публичных акций (а я занимался, поэтому знаю точно). Деталь эта выражается формулой «N-ное количество человек дали публичное согласие выйти…», после чего утверждается количество вышедших как очевидное. Опыт показывает, что более шаткого основания для акции невозможно себе представить.

Более круглого дурака, чем тот, который верит в «публичное согласие кого либо выйти» найти в политическом поле трудно. «Не верить обещаниям прийти, поддержать, выступить» - главный принцип опытного организатора. Мало того, есть точная, проверенная опытом статистика – из 1000 тех, с кем работали организаторы, 100-150 оставляют контакты, то есть согласны продолжать общение. Из 100-150 оставивших контакты обещает прийти на оргсобрание 60-70. Из 60-70 обещавших приходит 25-27. Из них обещает выйти на улицу 10-12. В итоге выходит на улицу 5-7. Цифры могут колебаться, но общий процент почти неизменен – из 100 «давших публичное согласие выйти» выходит 5-7. Непрерывная работа с людьми с момента первого общения (постоянный обзвон, напоминания, личная встреча перед акцией, информирование о планах) может незначительно поднять эту цифру, но разница между обещавшими и вышедшими всегда различается в разы.

Предположим на секунду, что эти 100 тысяч реально есть и они действительно обещали. Значит, на выходе будет три - пять. Если учесть, что 2/3 обещавших боты, то к моменту, когда Волков выйдет на 500 тысяч «обещавших», реально обещавших будет в лучшем случае 70-80. Если помножить все на абсолютный организационный хаос, невнятицу целей и задач, отсутствие внятной повестки и агоритма (поорать «Свободу Навальному» это ни о чем), то на выходе будет те самые три-четыре-пять тысяч, которые мы видим давно.

Они так ничему и не научились.

Александр Коц:



Удивительно, что они так и не поняли, что повестка в виде тупикового лозунга «Свободу Навальному» - не массовая. Она ни к чему не ведет. Ближе надо к земле быть, чтобы людей на улицы вывести. Как выходят 100 миллионов ютуб зрителей мы уже видели.



Илиас Меркури:

Я вот думаю, а почему люди, кричащие на митингах «Мы здесь власть!» и «у Навального миллионы сторонников» объявили цифру в 500 тысяч? Это же всего 0,34 процентов населения России, если я все правильно считаю!

Андрей Вышинский:

Реально каждый может зарегистрироваться по 10 раз, кроме того, участник акции ещё и сообщает свои адрес и почту. Данные легко могут стать достоянием силовиков. А может быть Волков и хочет, чтобы этот ресурс быстрее заблокировали. Так будет повод поговорить о репрессиях.

Михаил Конев:

Видно, что платформа сделана на соплях.

Думаю, сам Волков ждёт, чтобы эту прелюдию к митингу заблокировали на ранних парах - больше хайпа. Так что любая реакция властей будет на руку.

Кремлёвская прачка:

Требование навальнистов к сочувствующим указывать свою геолокацию и адрес электронной почты рассматриваю в контексте того, что люди, страдающие от цифрового мошенничества сами добровольно, без всякого хакерства, отдают в руки сомнительных личностей свои персональные данные, которые впоследствии используются в самых неблаговидных целях. В данной ситуации эти сведения могут быть использованы как для принуждения отметившихся поддерживать «умное голосование» на предстоящих выборах, так и для точечной, целевой антироссийской пропаганды с целью вербовки.

Тем временем, адвокаты Навального сообщили о том, что он плохо себя чувствует и не получает хорошего лечения.

Руслан Шаведдинов:

Вчера мы обьявили наш план борьбы за освобождение Навального. Уже сегодня его изолировали максимально, не пускают к нему адвокатов.

Очень тревожно.

Мария Певчих:

Полгода назад Навальный пережил отравление боевым отравляющим веществом, его нервная система перестала работать, он провел три недели в коме. Несмотря на то, что Алексей быстро восстановился, последствия такого отравления - огромны. Реабилитация должна занимать несколько лет.



И неизвестно, возможна ли полная реабилитация вообще. Навальный должен находиться под присмотром врачей, иметь постоянный доступ к мед помощи. Сейчас тюремные врачи не то, что не наблюдают, они игнорируют его жалобы на здоровье. Отнимающуюся ногу лечат ибупрофеном.

Роман Голованов:

И опять запустили шарманку «от нас скрывают!» Лёня говорит, что пациента держат в застенках тюремной больницы. Ну, без личного окулиста Васильевой ему не выжить...

Только мы этот поворот «Алёше плохо» предсказали ещё в день его возвращения в Россию. Пересмотрите стримы. Получите удовольствие. Как Навальный не свободе - он спортсмен, силач, бегун, выживает после порции «Новичка». Как попадает за решётку, вопли: «Ой, умираю!!!»

Ксения Ларина:

Хочу сказать, что внимание к судьбе и к состоянию здоровья Алексея Навального - это не просто блажь его соратников, его адвокатов и его фанатов. Это очень важно понимать всем журналистам и правозащитникам - этот человек находится только под защитой общества, общественного внимания. Никакой иной защиты у него нет. И как только вы позволите им «выключить свет» и перестанете реагировать на скупые будничные хроники из ИК2 города Покрова , - с Алексеем можно будет делать все, что угодно. А значит , и со всеми другими заключёнными - и политическими, и нет.

#СвободуНавальному

Утром 25 марта появилось предположение, что Алексей Навальный находится в больнице. К нему пытаются попасть адвокаты.

Леонид Волков:

"Состояние здоровья Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, оценивается врачами как «стабильное, удовлетворительное», заявили во ФСИН."

Перевожу с ментояза (кстати, ментояз будет запрещен в Прекрасной России будущего) на русский: как мы и предполагали, Навальный в больнице, и поэтому вчера адвокатов не пустили и врали им про "режимные мероприятия", и с ним происходит что-то очень нехорошее.

Адвокаты только что прибыли в Покров, сейчас будут пытаться к нему попасть.