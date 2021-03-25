Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) намерена запрашивать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту при регистрации новых пользователей в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа ведомства.

Согласно документу, пользователи смогут выбрать, предоставлять ли им информацию через собственные платформы соцсетей или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При выборе второго варианта сведения будут проверяться через портал госуслуг, в этом случае придется ввести номер паспорта и другие персональные данные. Из документа следует, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".

При этом в проекте Роскомнадзора не уточняется, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через её платформу, отмечает "Коммерсантъ".

Собирать согласия на обработку персональных данных нужно будет только с новых пользователей сервисов. За несоблюдение этого требования соцсетям грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Проект готовится в рамках поправок к закону "О персональных данных", которые частично вступили в силу в марте.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты видят риски утечек и злоупотреблений в сборе такого объема данных. "Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объём данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу", - заявил эксперт "Роскомсвободы" Михаил Третьяк. По его мнению, есть также риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Регистрировать новых пользователей соцсетей по паспорту еще в 2017 году предлагал депутат Виталий Милонов, чтобы запретить пользоваться ими детям до 14 лет. Но в правительстве не поддержали этот законопроект.