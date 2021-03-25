Германия торопит ЕС с закупкой российской вакцины "Спутник V"

Германия призывает Европейскую комиссию (ЕК) начать закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" для стран Евросоюза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление представителя властей на брифинге для журналистов в Берлине.

"Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки "Спутник V", – сказал чиновник. Он также добавил, что было бы правильным, чтобы переговоры начались "незамедлительно", пока Европейское агентство лекарственных средств проверяет "Спутник V" для применения в ЕС. При этом представитель германских властей признал, что официальные переговоры пока не начались, и допустил, что вопрос может обсуждаться на саммите Евросовета, который пройдет на этой неделе.



В Германии уже ранее высказывались о том, что одобрение вакцины "Спутник V" необходимо ускорить. Мэр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что Германии необходима каждая вакцина, которую она сможет получить.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу российской вакцины "Спутник V" для применения в Евросоюзе.

На этой неделе глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.

В последнее время Евросоюз критикуют за крайне медленные темпы вакцинации на фоне роста числа заражений в ряде стран. Новые антирекорды фиксируются сейчас в Польше, Болгарии. Среди стран, которые продлили жёсткие карантинные меры, – Германия, Франция, Чехия.

Европейская комиссия обсуждает временный запрет на экспорт вакцин с территории ЕС и обвиняет компанию AstraZeneca в нарушении условий контракта по поставке своего препарата.