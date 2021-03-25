Участников форума "Объединённых демократов" штрафуют по максимуму 

Восемь участников форума "Объединённых демократов" оштрафованы на максимальную сумму, 15 тысяч рублей, по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Ещё шесть аналогичных дел суды рассмотрят в течение четверга.

По словам координатора "Объединённых демократов" Анастасии Бураковой, заседания проходят шаблонно, в мотивировочных решениях слово в слово переписано постановление прокуратуры.

Всего в мировые суды поступило более 180 протоколов на участников форума.

13 марта на форум "Объединённых демократов", который проходил в московской гостинице "Измайлово", пришли сотрудники полиции, задержав около двухсот участников мероприятия. В МВД заявили, что форум спланирован организацией Михаила Ходорковского "Открытая Россия", которая признана властями нежелательной. В числе задержанных оказались глава "Объединённых демократов" Андрей Пивоваров, оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, московские муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Почти на всех задержанных оформили протоколы по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.