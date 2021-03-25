Деятели культуры обратились с письмом об условиях заключения Навального

Режиссёры, писатели, актёры и другие общественные и культурные деятели обратились с письмом к директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Они просят обеспечить нормальные условия содержания в колонии оппозиционному политику Алексею Навальному, обеспечить ему беспрепятственный доступ адвокатов и снять его с учёта как склонного к побегу.

Письмо подписали 158 человек, оно опубликовано на сайте "Новой газеты". Авторы указывают, что из-за метки о склонности к побегу Навального ночью каждый час будят сотрудники колонии. Это авторы письма расценивают как тяжёлую физическую и психологическую пытку.

В обращении указывается, что Навальный не закончил курс реабилитации после отравления, а в колонии серьёзной реабилитационной и медикаментозной помощи он не получает. Кроме того, адвокатов, которые пытаются к нему попасть, постоянно задерживают, а 24 марта вообще не пустили к нему, сославшись на завершившийся рабочий день.

"В настоящее время, с учётом полученной информации, у нас есть серьёзные основания опасаться за его здоровье и жизнь", – указывается в письме. Москалькову, которая имеет специальное звание генерал-майора милиции, подписавшиеся просят посетить колонию с Навальным и проверить условия его задержания. Глава ФСИН и генпрокурор названы в тексте "гарантами жизни" политика.

Среди подписавшихся – режиссёры Гарри Бардин, Андрей Звягинцев, Виталий Манский и Андрей Смирнов, актёры Чулпан Хаматова и Елена Коренева, писатель Людмила Улицкая, сценарист Александр Гельман, музыкант Алексей Паперный, композитор Владимир Генин, правозащитники.