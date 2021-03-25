В 2020 году уголовные дела в России завели почти на 150 медиков

В 2020 году в производстве российских судов находилось минимум 149 уголовных дел, фигурантами которых были врачи, пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на данные государственной автоматизированной системы "Правосудие". По этим делам суды признали виновными по меньшей мере 60 врачей. Еще в 47 случаях обвиняемые были оправданы либо их дела были прекращены по реабилитирующим основаниям (например, из-за примирения с потерпевшим).
Чаще всего врачам вменяли в вину причинение смерти по неосторожности – по этой статье в 2020 году суд рассмотрел не менее 97 дел, 46 из них закончились обвинительным приговором, 33 ‒ прекращением дела или оправданием.
Такое количество судебных дел адвокат московского врача-гематолога Елены Мисюриной, оправданной по делу о врачебной ошибке, Анатолий Клейменов связывает с отсутствием в стране выстроенной системы страховой медицины. Например, в США пациенты могут обратиться в страховую компанию, чтобы получить компенсацию в случае ненадлежащего оказания им медпомощи, в России же единственный механизм давления на врача – обращение в Следственный комитет и последующее возмещение вреда через суд, объясняет юрист.
- В январе 2018 года Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима. Следствие утверждало, что в 2013 году врач провела трепанобиопсию 55-летнему пациенту с раком предстательной железы, несахарным диабетом и миелофиброзом. Согласно материалам дела, больной самостоятельно покинул клинику после процедуры и поехал на работу. Вечером его госпитализировали в клинику "Медси" с симптомами "острого живота" и подозрением на аппендицит. У мужчины началось внутреннее кровотечение, через несколько дней после операции он скончался.
- В 2015 году в отношении Мисюриной возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", ей грозило до двух лет лишения свободы. Однако через год из-за истечения срока давности обвинение переквалифицировали в "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" с максимально возможным сроком заключения до шести лет.
- Приговор Мисюриной вызвал широкий резонанс. В поддержку врача выступили общественная организация "Лига защиты врачей" и департамент здравоохранения Москвы. Вскоре прокуратура попросила отменить приговор Мисюриной и отправить дело на новое рассмотрение. В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор в вернул дело в прокуратуру.
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