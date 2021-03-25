В 2020 году уголовные дела в России завели почти на 150 медиков

В 2020 году в производстве российских судов находилось минимум 149 уголовных дел, фигурантами которых были врачи, пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на данные государственной автоматизированной системы "Правосудие". По этим делам суды признали виновными по меньшей мере 60 врачей. Еще в 47 случаях обвиняемые были оправданы либо их дела были прекращены по реабилитирующим основаниям (например, из-за примирения с потерпевшим).

Чаще всего врачам вменяли в вину причинение смерти по неосторожности – по этой статье в 2020 году суд рассмотрел не менее 97 дел, 46 из них закончились обвинительным приговором, 33 ‒ прекращением дела или оправданием.

Такое количество судебных дел адвокат московского врача-гематолога Елены Мисюриной, оправданной по делу о врачебной ошибке, Анатолий Клейменов связывает с отсутствием в стране выстроенной системы страховой медицины. Например, в США пациенты могут обратиться в страховую компанию, чтобы получить компенсацию в случае ненадлежащего оказания им медпомощи, в России же единственный механизм давления на врача – обращение в Следственный комитет и последующее возмещение вреда через суд, объясняет юрист.