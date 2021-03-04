Мосгорсуд прекратил дело против гематолога Елены Мисюриной

Мосгорсуд отменил приговор Черемушкинского районного суда по уголовному делу в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Уголовное дело против Мисюриной прекращено за отсутствием состава преступления.

В январе 2018 года Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима. Следствие утверждало, что в 2013 году врач провела трепанобиопсию 55-летнему пациенту с раком предстательной железы, несахарным диабетом и миелофиброзом. Согласно материалам дела, больной самостоятельно покинул клинику после процедуры и поехал на работу, пишет "Медвестник". Вечером его госпитализировали в клинику "Медси" с симптомами "острого живота" и подозрением на аппендицит. У мужчины началось внутреннее кровотечение, через несколько дней после операции он скончался.

В 2015 году в отношении Мисюриной возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", ей грозило до двух лет лишения свободы. Однако через год из-за истечения срока давности обвинение переквалифицировали в "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" с максимально возможным сроком заключения до шести лет.

По версии следствия, при проведении трепанобиопсии врач нарушила методику процедуры: Мисюрина ввела иглу в область крестца вместо гребня правой подвздошной кости и повредила сосуды таза. Это вызвало кровотечение, которое привело к смерти пациента. По словам адвоката, решающее значение при вынесении приговора сыграли показания патологоанатома, проводившего вскрытие в клинике "Медси". При этом слова свидетеля не были подтверждены фото- или видеофиксацией, как и не была описана точная локализация следа от трепанобиопсии.