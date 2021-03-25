Адвокаты оценили состояние Навального как "крайне неблагополучное"

Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный уже несколько недель испытывает сильные боли в спине и правой ноге, состояние его здоровья внушает серьёзные опасения - сообщила в четверг адвокат Навального Ольга Михайлова. Ей и адвокату Вадиму Кобзеву в четверг удалось встретиться со своим подзащитным в колонии в Покрове Владимирской области.

Михайлова оценила состояние Навального как "крайне неблагополучное" - сообщает "Дождь".

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