Спасти Алексея Навального

Сторонники Алексея Навального запустили новую инициативу – всероссийскую регистрацию на митинг с требованием освобождения оппозиционного лидера. В первый же день записалось боле 100 тысяч человек и сайт упал. Сейчас зарегистрировалось более 200 тысяч.

Предполагается что о дате акции протеста будет объявлено после того, как на улицу будет готово выйти более 500 тысяч человек. 24 марта стало известно об ухудшении состояния здоровья Навального, находящегося в заключении в колонии в г Покрове. 25 марта ФСИН объявила, что "состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Какова реальная ситуация со здоровьем Алексея? Что делается для освобождения политзаключенного №1 в России и мире? Каковы возможности остановить наступление диктатуры на гражданские прав и свободы? Обсуждают директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, политолог Андрей Окара, политик и экономист, член Бюро партии «Яблоко» Алексей Мельников.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 25 марта в 19:05