Противники Лукашенко отмечают День Воли. Десятки задержанных

Не менее 50 человек задержаны в Минске и других белорусских городах во время акций ко Дню Воли. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Среди задержанных - журналисты, освещающие события по заданиям редакций.
Массовых акций, которые обычно проводятся в этот день, не состоялось. Центр Минска заранее заблокировала милиция. В других городах люди собирались небольшими группами во дворах. Многие активисты были задержаны превентивно, в том числе накануне неофициального праздника.
Журналисты сообщают о немногочисленных акциях по всей стране. Например, в Минске над проспектом Независимости неизвестный поднял в небо бело-красно-белый флаг. На месте гибели протестующего Александра Тарайковского в августе у метро "Пушкинская" появились белые и красные цветы.
Акции солидарности с белорусами прошли в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Выйти на акции по поводу Дня Воли в этом году призывали представители оппозиции, но мероприятия были запрещены из-за коронавируса. Журналисты также отмечают, что люди после массовых уголовных дел и жестоких задержаний стали более осторожно выходить на уличные протесты.
- День Воли день связан с провозглашением в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, просуществовавшей менее года. Её официальным символом был бело-красно-белый флаг, который сейчас используют участники протестов.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
- Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий после президентских выборов.
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