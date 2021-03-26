"Медуза" узнала , как "Единая Россия" хочет выиграть выборы в Москве

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму московское отделение "Единой России" готовится противостоять проекту "Умное голосование" Алексея Навального, в том числе создавая обманные сайты и боты, а также провоцировать раскол в оппозиционных партиях и превращать "мероприятия оппозиции в цирк". Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на предвыборную стратегию отделения, которая есть в распоряжении издания.

Согласно документу, в "Единой России" считают "Умное голосование" и расследования Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список "иностранных агентов") о членах партии одними из главных "информационных рисков". Ещё одной угрозой "Единая Россия" считает оппозиционных депутатов, победившие на выборах в Мосгордуму в 2019 году.

В предвыборной стратегии московское отделение "Единой России" предлагает "предотвратить объединение вокруг „Умного голосования“ системной и несистемной оппозиции" и провести кампании по его дискредитации. В частности, предлагается создать аналоги проекта Алексея Навального под названием "Умный голос". Ожидается, что с его помощью избиратели, "поверхностно потребляющие политическую информацию, но планирующие голосовать по рекомендации "Умного голосования", могут перепутать ресурс".

В стратегии перечисляются и другие методы борьбы с угрозами, в том числе - выдвижение кандидатов-спойлеров, превращение мероприятий оппозиции в "цирк", "радикализация и маргинализация их требований", "постановка блока в федеральных СМИ", "информационные вбросы, направленные на стимуляцию конфликта между партиями и раскола внутри них".

Кроме того, московские единороссы надеются достичь целевых показателей на выборах через работу с активистами в сфере ЖКХ в проекте "Капремонт" или организацию тренировок для детей в проекте "Дворовый тренер". А бюджетников ждёт проект "Полный вперед" для контроля их явки на избирательные участки.

Глава московского отделения "Единой России" Андрей Метельский в разговоре с "Медузой" не ответил на вопрос о подлинности презентации. "Не знаю, может, это фейк, которые наши оппоненты распространяют", - сказал он.

Позже в эфире "Эха Москвы" Метельский назвал сообщение о создании сайтов "Умный голос" глупостью. "Побеждать нужно не таким образом, не с помощью обмана, как пытается навязать нам "Медуза". Этого нет, не было и не будет", - сказал глава московского отделения "Единой России".