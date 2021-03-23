"Коммерсантъ": Путин не возглавит список "Единой России" на выборах

Владимир Путин, скорее всего, не возглавит список "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом "Коммерсанту" заявили три источника, близких к администрации президента, и собеседник в АП.

Ранее первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко обнародовал целевые показатели для этих выборов: 45 процентов голосов за "Единую Россию" по спискам при явке 45 процентов, рассказал изданию собеседник, близкий к администрации президента. "Но если список "Единой России" возглавит Владимир Путин, то надо отказываться от этих показателей: партия должна набрать больше", – пояснил он.

Другой собеседник "Коммерсанта" сказал, что участие президента в выборах фактически сведёт на нет высокие достижения Кремля на президентских выборах 2018 года (более 76 процентов голосов за Владимира Путина) и на голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года (почти 78 процентов избирателей поддержали поправки). В обоих случаях Кремль стремился, чтобы президента поддержало более половины избирателей, но достичь такого же результата "Единой России" будет проблематично, считает источник. "Если Путин будет во главе списка, то результат партии будут интерпретировать как его личный результат", – отметил близкий к администрации президента собеседник издания.

По последним данным ВЦИОМ, за "Единую Россию" готовы голосовать около 29 процентов респондентов. Согласно опросу "Левада центра" (внесён российскими властями в список "иностранных агентов", организация с этим не согласна), проведённому за полгода до выборов, за "Единую Россию" готовы проголосовать 27 процентов опрошенных.

В феврале несколько СМИ сообщили, что Владимир Путин согласился возглавить партийный список "Единой России" на выборах в Госдуму. В Кремле называли такую информацию фейком.

Выборы в Государственную думу России назначены на 19 сентября.