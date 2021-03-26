Долговая нагрузка россиян достигла нового максимума

Долговая нагрузка россиян (соотношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) к началу текущего года выросла до 11,7 процента. Это максимум за всё время измерений (с 2012 года), следует из презентации главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, сообщает РБК. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года.



Усиление закредитованности населения не удивительно, отметила Данилова. Во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, а также с сокращением процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году, подчеркнула специалист Центробанка.

Так, например, некоторое время назад правительство России приняло решение продлить до 1 июля программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых на весь срок кредита. В феврале Данилова заявила, что программа льготной ипотеки должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам, сообщает "Рамблер".

В то же время, по словам главы департамента финансовой стабильности Банка России, показатель долговой нагрузки отражает "среднюю температуру по больнице", а выдачи ссуд наиболее закредитованным заёмщикам находятся на приемлемом уровне.

В целом в Центробанке считают ситуацию "достаточно устойчивой", но хотят получить право на запрет выдавать некоторые виды кредитов. В среду в Госдуму был внесен законопроект, который даст право регулятору вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых видов ссуд.

