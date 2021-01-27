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Археология

Жизнь взаймы. Эфир в 18:05

Григорий Юдин и Алексей Захаров о том, как попадают в кредитную кабалу

Каждый третий россиянин доходов имеет непогашенный кредит, при этом большинство из них – семьи с детьми и матери-одиночки, малоимущие россияне. Как выживают должники, и на кого они рассчитывают? Какая в России долговая мораль? Помогает потребительское кредитование бороться с бедностью или лишь увеличивает ее?

Гости программы: Григорий Юдин, социолог, профессор МВШСЭН (Шанинки) и Алексей Захаров, доцент ВШЭ. Эфир в 18:05.

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