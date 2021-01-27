Жизнь взаймы. Эфир в 18:05

Каждый третий россиянин доходов имеет непогашенный кредит, при этом большинство из них – семьи с детьми и матери-одиночки, малоимущие россияне. Как выживают должники, и на кого они рассчитывают? Какая в России долговая мораль? Помогает потребительское кредитование бороться с бедностью или лишь увеличивает ее?

Гости программы: Григорий Юдин, социолог, профессор МВШСЭН (Шанинки) и Алексей Захаров, доцент ВШЭ. Эфир в 18:05.