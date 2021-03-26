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В Петербурге арестовали участника акций в поддержку белорусов

Акция около посольства Беларуси

Суд в Санкт-Петербурге в пятницу арестовал на 9 суток представителя белорусского землячества Владимира Драгуна. Об этом сообщает телеграм-канал землячества.

Драгуна задержали 23 марта вместе с еще четырьмя белорусами. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. На других участников акции Егора Мякинникова, Жанну Галееву, Юлию и Павла Штанько - протоколы о нарушении правил организации акции. 24 января они записывали видеоролик, на котором пели песни.

После заседания Драгун заявил "МБХ.Медиа", что объявляет голодовку, так как не согласен с решением суда.

Ранее суд в Петербурге арестовал других участников акции. Егор Мякинников получил двое суток ареста, Жанна Галеевой пять суток, Юлия и Павел Штанько по семь и пять суток соответственно. Мякинникова отпустили в зале суда, потому что он он отбыл арест, пока находился в спецприемнике. Однако позже его вновь задержали, но уже по другому административному делу о нарушении иностранцем правил проживания в России.

  • В Петербурге граждане Беларуси собирались в течение нескольких месяцев около консульства в знак поддержки протестующих в республике. Долгое время полиция не препятствовала их акциям, но в середине декабря 2020 года задержала 14 человек около консульства Беларуси. Полицейские требовали, чтобы участники мирной акции убрали протестную символику - бело-красно-белые флаги. После задержания протестующие перестали собираться около консульства.

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