FT: Команда Байдена выбирает сценарий санкций в отношении России 

Администрация Джо Байдена пока не выработала единую санкционную политику в отношении России: в Белом доме есть сторонники как жёсткой, так и умеренной линии поведения в отношении Кремля. Об этом пишет Financial Times.

Представители жёсткой позиции, которую издание называет "радикальной", выступают за самые серьезные меры против российского руководства в ответ на предполагаемые действия Москвы, среди которых названы применение боевого яда "Новичок", кибератаки против американского правительства, вмешательство в выборы и уголовное преследование Алексея Навального. К "ястребиному" крылу, как утверждается, примыкает в том числе Виктория Нуланд – заместитель главы Госдепартамента, которая хорошо владеет русским языком и выступает за жёсткий санкционный режим еще со времен администрации Барака Обамы.

Её оппоненты из Госдепартамента и Минфина США, как пишет издание, настаивают на том, чтобы санкции были как можно более аккуратными. В противном случае, указывают они, ограничения могут ударить по американским интересам. В качестве примера они приводят введение санкций против Олега Дерипаски и "Русала", когда вслед за резким падением капитализации этой компании начали страдать и американцы – из-за сбоя поставок алюминия, а также роста цен на этот товар.

Интенсивно обсуждаемая мера против рублёвого госдолга, как считается, хоть и станет неприятностью для российской администрации, но не нанесет критического удара по Кремлю. Скептики напоминают, что золотовалютные резервы Центробанка России составляют почти 600 миллиардов долларов, тогда как инвестиции иностранцев в российские облигации – порядка 40 миллиардов.

Источники изложили Financial Times наиболее вероятный сценарий разворачивания санкций командой Байдена. Сначала введут визовые запреты для российских чиновников и олигархов, затем заморозят активы причастных к нарушениям прав человека и враждебным действиям, а уже потом начнут устанавливать запрет на приобретение российских активов.