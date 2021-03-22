Режим "осажденной крепости". К чему готовиться россиянам

Чего ждать от перехода экономики на мобилизационные рельсы на фоне нового обострения между Россией и США и зачем министр финансов Антон Силуанов упорно наращивает госдолг и откладывает деньги в резервы? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Короткий, но однозначно утвердительный ответ американского президента Джо Байдена на вопрос, считает ли он Владимира Путина "убийцей", не был попыткой оскорбить или уж тем более обозвать обидным словом российского президента. С его позиции это простая констатация того, в чем за последние 20 лет США, как считает Байден, могли убедиться неоднократно. Такая констатация не предполагает каких-то дальнейших обсуждений или дискуссий. Если у кого-то и были сомнения относительно того, находятся ли Россия и США в состоянии "холодной войны", сейчас они отпали.

Полная видеоверсия программы:

Путин ответил. Пространно и многословно, в лучших традициях Политбюро ЦК КПСС. Тут все – и Хиросима, и рабство, и геноцид коренного населения. Вот только ни к чему из перечисленного лично Джо Байден отношения не имеет. Путин же назван "убийцей" не за преступления сталинского режима или Ивана Грозного, и не за века крепостного права. Все, включая самого российского президента, это понимают. Соответственно, добровольная отставка Путина даже после истечения всех сроков становится совсем уж невероятной. Хороших сценариев не осталось. Режим "осажденной крепости", к которому путинское окружение готовилось с 2014 года, коснется всех россиян.

В своем интервью телеканалу АВС американский президент в очередной раз подтвердил свое твердое намерение заставить Путина заплатить за все, включая доказанные в США факты вмешательства в американские выборы. Эти слова опять выдвинули тему санкций на первый план. Пока наиболее угрожающей выглядит перспектива новых ограничений в отношении российского госдолга и отключение российских банков от международной системы SWIFT.

Банк России даст им на это денег

Впрочем, на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что на случай, если иностранным инвесторам будет запрещено покупать суверенные облигации России, у Минфина есть план. Российское финансовое ведомство просто договорится с крупными российскими банками и другими финансовыми институтами, которые купят все, что будут продавать иностранцы. А Банк России даст им на это денег.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции подтвердила, что готова снабжать крупные банки деньгами на покупку государственных бумаг. В финансировании государственных бюджетов при помощи печатного станка, который находится в ведении Центральных банков, нет ничего нового. Практически все развитые страны уже более десяти лет практикуют выкуп с рынка государственных, ипотечных, а иногда и коммерческих облигаций на балансы Центробанков.

Явных сигналов к тому, что США от персональных санкций перейдут к санкциям против российской экономики, пока нет, – отмечает экономист, председатель и независимый директор наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин. Однако, по его мнению, если американские инвесторы будут вынуждены продавать бумаги российского госдолга, то план, предложенный Минфином, окажется, по сути, безвариантным:

Однако план Силуанова содержит еще ряд любопытных деталей. Итак, что будет происходить. Минфин станет заранее договариваться с банками о том, какой объем облигаций и с какой доходностью они купят. ЦБ будет снабжать банки деньгами. Не все, конечно, а те, с которыми договорится Минфин. Скорее всего, это будут государственные Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк. Может быть, что-то перепадет и ВЭБу. Как показывает российская практика, деньги Банк России будет давать под символические проценты, существенно ниже ставки рефинансирования.

Неплохой пирожок для тех, с кем Минфин и ЦБ, как выразился Силуанов, договорятся

Но даже если ЦБ будет кредитовать под те самые 4,5 процента, все-равно для банков это супервыгодный бизнес, поскольку Минфин платит существенно больше. Например, на прошлой неделе Минфин размещал 10-летние ОФЗ. Доходность цены отсечения составила 6,98 процента годовых. Таким образом, банки гарантированно получат 2,5 процента годовых, не вкладывая в предприятие ни копейки собственных денег. На этот год Минфин планировал разместить облигаций почти на 3 триллиона рублей. 2,5 процента от 3 триллионов – это 75 миллиардов. Причем не единовременно, а каждый год. Неплохой пирожок для тех, с кем Минфин и ЦБ, как выразился Силуанов, договорятся.

Однако самое замечательное во всей этой схеме заключается в том, что параллельно Минфин будет в рамках бюджетного правила изымать нефтяные сверхдоходы и откладывать их в Фонд национального благосостояния. В котором по состоянию на 1 марта и так уже скопилось 13 с половиной триллионов рублей. И, по оценке "мастера бюджетной консолидации" Антона Германовича Силуанова, в этом году и без того до неприличия распухшая "кубышка" пополнится еще на 2 триллиона. А если повезет с нефтяными ценами, то и на большую сумму.

В результате Минфин и ЦБ устраивают щедрый банкет для ограниченного числа российских госбанков, оплачивают который российские налогоплательщики. А потом руководители финансового блока с умным видом рассуждают о конкурентной среде в российском банковском секторе. Или о важности российского рынка госдолга. Но какой может быть рынок, если государство занимает у кредиторов деньги, которые само им и дает. Причем дает даже не бесплатно, а занимает под высокие по мировым меркам, но заранее оговоренные проценты.

Пока ни американские, ни международные ограничения, действующие в отношении России, никакого сколько-нибудь значимого ущерба ни российской экономике, ни подавляющему большинству российских граждан не наносят. Чего не скажешь о российских контрсанкциях, которые уже весьма плачевно сказались на уровне жизни россиян.

Так что у меня лично наибольшее беспокойство вызывает именно то, чем Путин ответит на новую порцию американских ограничений, особенно если дело дойдет до секторальных санкций. И мне очень не нравятся активизировавшиеся в последнее время разговоры о необходимости окончательно избавиться от "токсичной" американской валюты.

Им доллары уже ни к чему, они давно под санкциями и предпочитают золото и биткоин

Запретить доллары и ввести жесткие ограничения на валютном рынке, особенно если санкции все-таки приведут к потрясениям на российском валютном и фондовом рынках, – было бы вполне в духе нынешней путинской администрации. Им доллары уже ни к чему, они давно под санкциями и предпочитают золото и биткоин. Весьма вероятны и более мелкие пакости – от изгнания Макдоналдса как символа глобальной американской экспансии, до запрета на продажу айфонов и другой американской электроники.

Вообще я не слишком удивлюсь, если в обозримом будущем будут предприняты попытки дестабилизации американского фондового рынка, а потом выяснится, что за атаками на акции тех или иных американских компаний стояли деньги российских госбанков. Кроме того, можно не сомневаться, что внешняя кампания, направленная на дискредитацию доллара, получит мощное продолжение

Хотя, скорее всего, основной упор все же будет сделан на борьбу с соцсетями, которые мешают установить путинскому режиму информационную и идеологическую монополию в стране.

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