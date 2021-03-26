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В Вологде 10-классника вынудили уйти из школы из-за видео с Навальным

Акция в Вологде 31 января

В Вологде ученика 10-го класса вынудили уйти из школы из-за видео о протестах в поддержку Алексея Навального и задержания на акции 31 января. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Тихонова.

Ранее школьника дважды оштрафовали - за призывы к участию в несогласованной акции и за участие в акции. Общая сумма штрафа - 30 тысяч рублей. В полицию пожаловалась директор школы. Мать подростка также оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ученику предложили уйти из школы по собственному желанию, в противном случае обещали выгнать за неуспеваемость. Кроме того, его матери угрожали ещё одним штрафом - сообщает Север.Реалии.

По словам адвоката, на заседании комиссии подростка пугали госпитализацией в психиатрическую больницу.

  • Протестные акции против власти и в поддержку арестованного политика Алексея Навального в российских городах прошли 23 и 31 января. Полицейские задержали свыше 10 тысяч человек по всей России. В Вологде в акциях участвовали сотни людей, были задержанные.

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