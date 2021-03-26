При обстреле в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих

Украинские власти сообщили о гибели четырёх военнослужащих в результате миномётного обстрела в Донецкой области.

По информации украинского штаба операции Объединённых сил, 26 марта поддерживаемые Россией сепаратисты дважды нарушили режим тишины. Четверо военных погибли, ещё двое получили ранения недалеко от населённого пункта Шумы, где, как утверждает штаб, армейские позиции были обстреляны из запрещённых минскими договорённостями миномётов калибра 82 миллиметра, автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов, пишет "Украинская правда" со ссылкой на командование.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четвёрки" (помимо Украины это Германия, Франция и Россия) сделать всё возможное для сохранения режима полного прекращения огня. "Цена войны – это жизни наших граждан. Храбрых и стойких. Сегодня мы потеряли четырёх защитников. Искренние соболезнования. Я призываю всех лидеров "нормандской четвёрки" сделать всё возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", – написал Зеленский в твиттере.

В телеграме президент Украины написал, что в ближайшее время намерен поговорить с лидерами "нормандской четвёрки". При этом с президентом России Владимиром Путиным Зеленский последний раз говорил по телефону летом прошлого года – перед тем, как в зоне конфликта в Донбассе вступило в силу прекращение огня.

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят активные консультации с руководством стран "нормандской четвёрки" в связи с обострением на востоке Украины.

Ещё один обстрел произошел в пятницу в районе поселка Майорск. Там, как отмечают военные, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. О потерях не сообщается.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали на обстрел ответный огонь. О произошедшем власти уведомили представителей наблюдательной миссии ОБСЕ в Донбассе.

В свою очередь, в так называемой народной милиции самопровозглашённой "Донецкой народной республики" заявили, что погибшие у посёлка Шумы украинские солдаты могли подорваться на собственных минах, передаёт "Интерфакс".

Речь идёт о крупных потерях для украинских военнослужащих за сутки. France-Presse отмечает, что с середины февраля, когда в Донбассе возобновились перестрелки, там погибли 16 украинских военных, с учётом последних потерь.

Киев обвиняет российские власти в поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины. Москва это отрицает.