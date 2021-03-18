Холодная крымская война

В Крыму 18 марта выходной день: там отмечают седьмую годовщину инкорпорирования этой территории Россией. Вашингтон обещает Кремлю новые санкции за использование химического оружия, отравление Алексея Навального, вмешательство в выборы в США. Обмен политиков двух стран оценками друг друга вышел за дипломатические рамки.

Эскалацию конфликта режима Владимира Путина с США и Европой обсуждают главный редактор сайта московского центра Карнеги Александр Баунов и экономист Сергей Алексашенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 18 марта в 19-05