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Лицом к событию

Холодная крымская война

Джо Байден, Владимир Путин

В Крыму 18 марта выходной день: там отмечают седьмую годовщину инкорпорирования этой территории Россией. Вашингтон обещает Кремлю новые санкции за использование химического оружия, отравление Алексея Навального, вмешательство в выборы в США. Обмен политиков двух стран оценками друг друга вышел за дипломатические рамки.

Эскалацию конфликта режима Владимира Путина с США и Европой обсуждают главный редактор сайта московского центра Карнеги Александр Баунов и экономист Сергей Алексашенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 18 марта в 19-05

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