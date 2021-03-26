Любови Соболь разрешили ходить в храм во время домашнего ареста

Оппозиционному политику Любови Соболь, которая находится под домашним арестом по "санитарному делу", разрешили ходить в храм, а также водить и забирать из школы ребёнка. Об этом сообщается на её странице в инстаграм.

Следователи частично удовлетворили ходатайство Соболь. Выходить на дневные прогулки и пользоваться интернетом оппозиционерке не разрешили. Соболь просила, чтобы ей разрешили зайти на сайты государственных органов, чтобы оплатить штрафы за зимние акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

21 марта Соболь посетила храм несмотря на то, что правила домашнего ареста, установленные для неё, тогда не предполагали каких-либо прогулок. У неё взял объяснение сотрудник УФСИН. Адвокат Соболь Владимир Воронин сообщал, что его подзащитная считает решение о продлении домашнего ареста до 23 июня незаконным. "Я сомневаюсь, что она будет соблюдать эту бредовую меру пресечения до самого конца", – говорил юрист на пресс-конференции.