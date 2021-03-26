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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на онлайн-саммит по климату

Президент США Джо Байден в пятницу подтвердил сообщения о том, что он пригласил лидеров Китая и России принять участие в саммите по проблеме изменения климата, который пройдёт в апреле под председательством США.

Байден сказал, что лично ещё не говорил с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, но "они оба знают, что приглашены" - приводит Reuters слова американского президента.

Саммит пройдёт в онлайн-формате в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В нём примут участие лидеры 40 стран.

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