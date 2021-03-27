Контейнеровоз "Эвер Гивен" в Суэцком канале пока остаётся на мели

Японская компания, которой принадлежит севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз "Эвер Гивен", выразила надежду, что ей удастся разблокировать важнейший транспортный коридор в течение ближайших часов. Однако, представители фирмы, которая занимается снятием судна с мели, считают, что до решения задачи ещё весьма далеко, сообщает Би-би-си.



В пятницу вечером глава японской фирмы, которой принадлежит 400-метровый контейнеровоз, заявил, что в течение субботы Суэцкий канал может быть разблокирован. Десять буксиров, специальные механизмы, расчищающие дно канала вокруг судна, - все это, по мнению представителя владельца, должно дать результат.



Агентство "Рейтер" сообщило, что очередная попытка снять судно с мели будет сделана в субботу в 15:30 московского времени. Если она окажется неудачной, то следующая попытка - уже в воскресенье.



Нидерландская фирма Boskalis, также занятая решением необычной задачи в Суэцком канале, считает, шансы на возобновление судоходства в эти выходные - не очень высоки.