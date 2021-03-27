Вторая попытка Путина. Навальному опять плохо | Грани времени с Мумином Шакировым

• Юлия Навальная требует отпустить мужа. Алексея пытают бессонницей. Кремль не реагирует • Год назад в России объявили локдаун. Рынок труда в эпоху пандемии. Изрядно общипанный, но не побежденный русский бизнес • Еще один губернатор за решеткой. Борьба с коррупцией или подготовка к выборам?