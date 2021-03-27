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Грани времени

Вторая попытка Путина. Навальному опять плохо | Грани времени с Мумином Шакировым

Вторая попытка Путина. Навальному опять плохо | Грани времени с Мумином Шакировым
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Вторая попытка Путина. Навальному опять плохо | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Юлия Навальная требует отпустить мужа. Алексея пытают бессонницей. Кремль не реагирует • Год назад в России объявили локдаун. Рынок труда в эпоху пандемии. Изрядно общипанный, но не побежденный русский бизнес • Еще один губернатор за решеткой. Борьба с коррупцией или подготовка к выборам?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с экономистом Евгением Гонтмахером и председателем совета «Transparency International – Россия» Еленой Панфиловой. В программе также участвуют глава рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров и экс-политзаключенный, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин. Репортажи Алены Вершининой и Ивана Воронина.
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