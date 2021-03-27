Министерство одобрило учебники истории под редакцией Мединского

Министерство просвещения России одобрило серию учебников по российской и всеобщей истории под редакцией помощника президента России, бывшего министра культуры, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом сообщил в субботу научный директор РВИО Михаил Мягков. По его словам, учебники в ближайшее время уйдут в печать.

Презентация серии учебников прошла в субботу в Москве на книжной ярмарке non/fiction. Выход первого тиража намечен уже на конец апреля — начало мая.

"По замыслу создателей, новые учебники помогут выработать у подрастающего поколения ответственное и обдуманное отношение к истории" - говорится в пресс-релизе РВИО.

Мединский до того, как стал депутатом Госдумы, а затем министром культуры, получил известность как автор нескольких научно-популярных книг об истории России. Его подходы и выводы критиковал ряд специалистов.

В 2011 году Мединский защитил диссертацию по истории на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков". Представители сообщества "Диссернет" в 2016 году подали заявление о лишении Мединского учёной степени, аргументировав предложение тем, что диссертация не имеет научной ценности. Лишение Мединского степени поддержал экспертный совет Высшей аттестационной комиссии, не поддержал президиум ВАК.

Дискуссии и критику вызвал также ряд высказываний Мединского о различных исторических персонажах и событиях. В частности, он характеризовал так называемый пакт Молотова-Риббентроппа как "дипломатический триумф СССР", говорил о Сталине как о "деятеле, соразмерном гигантскому масштабу своей страшной и противоречивой эпохи", а также называл историю о подвиге 28 героев-панфиловцев "святой легендой, к которой просто нельзя прикасаться", даже несмотря на архивные данные о том, что этот подвиг в том виде, в котором он вошёл в советскую массовую культуру - вероятно, выдумка журналистов.