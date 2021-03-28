Бразилия приостановила регистрацию российской вакцины "Спутник V"

В Бразилии вновь приостановлена регистрация российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом говорится на сайте бразильского национального агентства по санитарному контролю. Регулятор утверждает, что не получил необходимой информации о препарате.

Первую заявку на регистрацию препарата 15 января подавала организация Uniao Quimica. Она представляет в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, который занимается продвижением "Спутник V". Регулятор заявку отклонил и запросил дополнительные данные о вакцине. Вторая заявка была отправлена 26 марта. Несмотря на отсутствие регистрации, министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на покупку российского препарата.

Минздрав США рекомендовал бразильским властям не покупать "Спутник V". Ведомство отмечало, что Россия может использовать вакцину для распространения своего влияния в Латинской Америке. Разработчики российского препарата в ответ заявили, что попытки дискредитировать вакцины неэтичны и могут повлечь за собой дополнительные жертвы.