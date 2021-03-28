Главы генштабов 12 стран призвали военных Мьянмы прекратить насилие

Главы генштабов 12 стран, среди которых США, Великобритания и Германия, осудили действия военных против демонстрантов в Мьянме. 27 марта, в День вооружённых сил, там прошли массовые акции против захвативших власть военных. В столкновениях погибли не менее 100 человек.

В заявлении на сайте Пентагона отмечается, что военные должны защищать, а не наносить вред народу, которому служат. Главы генштабов призвали военных Мьянмы прекратить насилие и заняться восстановлением доверия со стороны граждан.

В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных. С начала переворота в протестах погибло более 400 человек.