Члены ОНК посетили Навального в колонии после его сообщений о болях

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии – после того как стало известно о жалобах политика на боли в спине и ноге.
По словам председателя комиссии, Навальный попросил их посодействовать в получении уколов "Диклофенака" для снятия боли. При этом ходит политик сам. Других пожеланий он не высказал.
Комиссия отметила, что заявка заключённого на препарат официально зарегистрирована в медчасти колонии. Члены попросили врачей обратить на это внимание.
26 марта Алексей Навальный подтвердил, что испытывает сильные боли и что не получает надлежащей, по его мнению, помощи. Запись от первого лица о состоянии его здоровья появилась в инстаграме Навального – по всей вероятности, её с его разрешения опубликовали соратники. Ранее о проблемах со здоровьем у Навального сообщали адвокаты. В Федеральной службе исполнения наказаний состояние политика назвали удовлетворительным.
Соратники Навального, которые считают его уголовное преследование и содержание в колонии незаконными, готовят массовую акцию за его освобождение.
- С 22 августа Алексей Навальный проходил лечение в берлинской клинике после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок", следы которого в организме оппозиционера нашли эксперты ряда европейских стран. Российские власти утверждают, что отравления не было.
- 17 января Навальный вернулся в Россию, был арестован, а затем осуждён и отправлен в колонию в городе Покрове в 110 километрах от Москвы. Политик должен провести в заключении около двух с половиной лет по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года.
- В деле Навального стоит пометка о том, что он склонен к побегу. Из-за этого его каждый час проверяют по ночам. Правозащитники и сам политик называют такие действия пыткой бессонницей.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.