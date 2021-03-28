Члены ОНК посетили Навального в колонии после его сообщений о болях

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили Алексея Навального в колонии – после того как стало известно о жалобах политика на боли в спине и ноге.

По словам председателя комиссии, Навальный попросил их посодействовать в получении уколов "Диклофенака" для снятия боли. При этом ходит политик сам. Других пожеланий он не высказал.

Комиссия отметила, что заявка заключённого на препарат официально зарегистрирована в медчасти колонии. Члены попросили врачей обратить на это внимание.

26 марта Алексей Навальный подтвердил, что испытывает сильные боли и что не получает надлежащей, по его мнению, помощи. Запись от первого лица о состоянии его здоровья появилась в инстаграме Навального – по всей вероятности, её с его разрешения опубликовали соратники. Ранее о проблемах со здоровьем у Навального сообщали адвокаты. В Федеральной службе исполнения наказаний состояние политика назвали удовлетворительным.

Соратники Навального, которые считают его уголовное преследование и содержание в колонии незаконными, готовят массовую акцию за его освобождение.