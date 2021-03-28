Премьер-министр Армении уйдёт в отставку в апреле

Премьер-министр Армении заявил, что подаст в отставку в апреле. Никол Пашинян подчеркнул, что делает это "не для того, чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы". До голосования он, согласно законодательству, продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Досрочные выборы в Армении пройдут в июне.

Оппозиция добивается окончательного ухода Пашиняна. Противники премьера в воскресенье, 28 марта, провели очередной митинг в центре Еревана. Ранее они выражали опасения, что без отставки Пашиняна выборы не будут честными, но премьер пообещал, что в случае поражения передаст власть преемнику.

Протесты в Армении возобновились больше месяца назад. Изначально недовольство оппозиции вызвало мирное соглашение с Азербайджаном по самопровозглашённому Нагорному Карабаху. Согласно документу, часть территорий региона перешла под контроль Азербайджана. Пашинян настаивает, что только с помощью такого договора можно было прекратить обострившийся конфликт.