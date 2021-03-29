Зачем Зеленскому Путин? Виталий Портников – о том, чего не объяснить

После гибели украинских военнослужащих под Шумами в Донбассе Владимир Зеленский пообещал связаться со всеми лидерами "нормандской четверки", чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Такого рода контакт подразумевает, разумеется, телефонную беседу украинского и российского президентов. Если в начале правления Зеленского такие разговоры происходили достаточно часто, то в последнее время главы двух соседних государств не общаются.

Ещё до очередного нарушения перемирия украинский президент обещал добиваться проведения саммита "нормандской четверки", а если не получится – встретиться с каждым из участников формата отдельно. И опять-таки подобная инициатива подразумевает проведение встречи с российским президентом. До сих пор Зеленский и Владимир Путин встречались только один раз, во время саммита "нормандской четверки" в Париже. И, похоже, даже спустя почти два года после избрания президентом Украины Зеленский продолжает считать эту встречу одним из главных своих достижений на посту главы государства и не пытается посмотреть на ее результаты глазами Путина.

Собственно, обещание "перезагрузить" нормандский формат и добиться окончания конфликта в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний бывшего телевизионного комика. Тогда Зеленский обвинял в том, что война никак не заканчивается, не только российское, но и украинское руководство, пытался создать у соотечественников впечатление, что в продолжении войны заинтересован его предшественник Пётр Порошенко. Противникам Зеленского эти утверждения казались циничным расчетом стремящегося к победе на выборах популиста.

Зеленский вполне может всё ещё думать, что может убедить Путина, объяснить ему то, что не удалось доказать в Париже

Сейчас, спустя два с половиной года, становится очевидным, что Зеленский, практически не интересовавшийся реальной политикой до своего избрания президентом Украины, действительно мог так считать. Он не готов был к серьёзному анализу причин, которые побудили Путина решиться на аннексию Крыма и вторжение на "украинский материк", не понимал, почему прекратились контакты Путина и Порошенко (как и в случае с Зеленским, достаточно интенсивные в первый период пребывания Порошенко на посту главы государства). Зеленский мог верить, что Путину чего-то не объяснили, что война продолжается не потому, что Кремль заинтересован в возвращении Украины в геополитическую орбиту Москвы, а потому, что на ней "наживаются", что можно, как он говорил, сойтись где-то посередине.

Саммит в Париже, во время которого Зеленский и Путин в первый и последний раз разговаривали всерьёз, должен был бы разрушить эту картину мира. Но, судя по постоянным попыткам украинского президента поговорить с российским коллегой, не разрушил. Обещания поговорить с Путиным могут опять-таки казаться оппонентам Зеленского циничным расчетом популиста, который кормит своих сограждан несбыточными обещаниями в надежде удержать власть и "решить проблему" Донбасса, допустим, после своего переизбрания на второй срок. Но на самом деле Зеленский вполне может всё ещё думать, что может убедить Путина, объяснить ему то, что не удалось доказать в Париже. Это как раз то, что отличает профессионального политика от дилетанта, никогда политикой не занимавшегося, – нежелание делать выводы, которые разрушают твоё представление о реальности, цепляться за надежду, игнорируя факты, пребывать в иллюзиях и заставлять жить в этих иллюзиях собственную страну.

Зато кто точно умеет делать выводы, так это Путин. После саммита в Париже российский президент достаточно быстро изменил свое отношение к украинскому коллеге, увидел, что ни о какой капитуляции со стороны Зеленского и речи не идёт, а на меньшее Путин не согласен. И, как это было не так давно с Порошенко, Путин практически отказался от контактов и, как логично замечает глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в своём тексте для французского издания Le Figaro, стал ждать смены власти в Киеве. Потому что это и есть реальность Путина – общаться не с тем, с кем можно договориться, а с тем, кто может подчиниться.

Война в Донбассе начиналась не для того, чтобы "сойтись посередине", а для того, чтобы вернуть Украину, после Майдана 2013–2014 годов устремившуюся явно не в том направлении, которое наметили для неё в Москве. И почему Путин должен отказываться от своих намерений? Ради нормализации отношений с Западом? Но эти отношения испорчены отнюдь не только из-за Украины. Сама суть конфликта как раз в том, что на Западе не хотят признавать за российским президентом право с помощью силы "определять направления" и для собственных сограждан, и для граждан соседних и не очень соседних стран.

Проблема в том, что этой реальности, требующей от Украины необходимости осознать всю глубину, сложность и неразрешимость конфликта с Россией, не хочет осознавать не только Зеленский, но и миллионы его соотечественников. Зеленский скорее отражение украинского желания жить в мире, которого нет, в мире, в котором с Путиным можно договориться, но не сдаться. И пока Зеленский верит, что сможет что-то объяснить Путину, а его сограждане поддерживают его в этой иллюзии, Украина остается в серьёзной опасности.

Виталий Портников – киевский журналист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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