МВД создаст базу данных иностранцев, находящихся в России

Министерство внутренних дел России планирует создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получать государственные услуги в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В базе данных будут храниться цифровые профили находящихся в России иностранцев. В них будет содержаться информация о правовом статусе иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

С помощью цифрового профиля иностранцы смогут получать госуслуги в электронном виде, заключать трудовой договор, подтверждать свое обучение, платить налоги и получать рассылку о скором окончании срока действия разрешительных документов и необходимости выехать из страны.

Ранее ТАСС сообщил, что МВД разрабатывает законопроект, который обяжет иностранцев и их работодателей регистрироваться в электронных реестрах. До этого в ноябре министерство сообщало, что создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, позволяющий идентифицировать человека по изображению лица и отпечаткам пальцев.

Согласно данным МВД, за январь-февраль 2021 года на миграционный учет в России были поставлены около двух миллионов человек, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году, по данным МВД, численность мигрантов в России снизилась почти вдвое — до шести миллионов трёхсот тысяч человек, при том, что ранее в стране в среднем находились от 9 до 11 миллионов мигрантов.