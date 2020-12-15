Кто и откуда приезжает в Россию на заработки, постоянное жительство или в поисках убежища. Как получилось, что тысячи россиян оказались мигрантами в собственной стране и нужны ли России переселенцы?
Разбираемся вместе с председателем региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам Комитет "Гражданское содействие" Светланой Ганнушкиной, координатором проекта помощи лицам без гражданства Комитета "Гражданское содействие" Еленой Буртиной, председателем профсоюза трудящихся - мигрантов Ренатом Каримовым, правозащитницей Татьяной Котляр и автором подкаста "Бежать" Семеном Шешениным.
Разбираемся вместе с председателем региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам Комитет "Гражданское содействие" Светланой Ганнушкиной, координатором проекта помощи лицам без гражданства Комитета "Гражданское содействие" Еленой Буртиной, председателем профсоюза трудящихся - мигрантов Ренатом Каримовым, правозащитницей Татьяной Котляр и автором подкаста "Бежать" Семеном Шешениным.