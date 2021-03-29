Богатейший человек Чехии Петр Келлнер погиб при крушении на Аляске

При крушении вертолёта на Аляске погиб самый богатый человек Чехии бизнесмен Петр Келлнер.

По данным The Washington Post, вертолет, которой перевозил лыжников с горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, разбился в субботу в районе ледника Кник. Помимо 56-летнего Келлнера погибли ещё четыре человека, один - выжил. Причины авиакатастрофы выясняются.

Петр Келлнер владел международной финансово-инвестиционной группой PPF. По данным журнала "Форбс", в 2020 году состояние Келлнера оценивалось в 13,2 миллиарда долларов. "Форбс" включал чешского бизнесмена в список самых богатых людей планеты последние 15 лет.

PPF Group, которую Келлнер основал в 1991 году, ведёт бизнес в 25 странах, в том числе в России и Китае. Холдинг участвует в проектах в сферах финансовых услуг, телекоммуникаций, медиа, биотехнологий, недвижимости и девелопмента, страхования, машиностроения, сельского хозяйства, отмечает агентство РБК.

Активы PPF Group включают Home Credit International – крупнейшую в мире небанковскую кредитную организацию, оказывающую услуги в области потребительского кредитования.

Как отмечают чешские СМИ, холдинг Петра Келлнера бесплатно предоставил Чехии миллионы респираторов и масок, а также тестов на коронавирус, чтобы помочь стране в условиях пандемии COVID-19.