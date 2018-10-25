СМИ: чешский миллиардер Петр Келлнер интересуется "Челси"

Чешский миллиардер Петр Келлнер в ближайшие дни начнет переговоры с Романом Абрамовичем о покупке лондонского футбольного клуба "Челси", утверждает чешское издание Týden со ссылкой на свои источники в Лондоне.

По данным издания, Келлнер и Абрамович находятся в хороших личных отношениях, на стадионе "Челси" в Лондоне их ложи находятся рядом.

Официально сообщения о грядущих переговорах стороны пока не комментируют.

Петр Келлнер считается самым богатым человеком Чехии, входит в сотню самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

О том, что российский миллиардер ищет покупателя для клуба, который он приобрел в 2002 году, британские СМИ сообщали еще несколько месяцев назад, после того как Абрамовичу не удалось продлить британскую визу инвестора. Абрамович, по сообщениям прессы, отказался продать клуб миллиардеру Джиму Рэтклиффу, после чего обратился за советом относительно продажи "Челси" в банк Raine Group.

Проблемы с визой у бизнесмена начались после покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери, в котором британские власти обвинили российских агентов. Хотя Абрамович и не находится под санкциями, ряд источников сообщили, что британские власти потребовали от него дополнительных доказательств законности его доходов, в рамках общей политики усиления бдительности по отношению к инвесторам из России. В результате, как сообщается, Абрамович отозвал заявку на продление британской визы. Впоследствии он получил гражданство Израиля. Паспорт этой страны дает ему право по полгода в течение года жить в Британии, но не работать и не заниматься бизнесом.