Сайт "Расследование Карагодина" хотят обвинить в клевете на НКВД

МВД решило передать в Следственный комитет материалы проверки в отношении историка-любителя из Томска Дениса Карагодина, который расследует смерть своего репрессированного прадеда в 1938 году. Об этом Карагодин рассказал на своем сайте.

По словам историка, в начале марта с заявлением в полицию обратился житель Рязанской области Мечислав Прокофьев. Он посчитал информацию о трёх сотрудниках Томского управления НКВД, которые могли участвовать в убийствах в годы сталинских репрессий, клеветой и потребовал признать сайт "Расследование Карагодина" и его создателя операторами персональных данных, нарушающих неприкосновенность частной жизни сотрудников НКВД.

МВД провело проверку, материалы которой решено передать в Следственный комитет.

По сведениям Карагодина, Прокофьев подавал на него заявления в различные ведомства, включая ФСБ, ещё с осени прошлого года. Он обвинял историка в шпионаже, клевете и разглашении государственной тайны. Однако ФСБ, Следственный комитет, Роскомнадзор и МВД по Томску не усмотрели в действиях Карагодина нарушений.

Это уже вторая проверка проекта Карагодина за месяц. Первую полиция начала после обращения сына сотрудника НКВД Алексея Митюшова. Он просил защитить репутацию своего отца. Это случилось после того, как его отец был назван убийцей на сайте Карагодина. Подпись Митюшова стоит на акте расстрела прадеда Дениса Карагодина. Документ историк получил из архивов ФСБ.

Крестьянин Степан Карагодин был арестован 1 декабря 1937 года сотрудниками Томского НКВД, осужден Особым совещанием как "организатор шпионско-диверсионной группы и резидент японской военной разведки" и приговорен к расстрелу. Позднее он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Его правнук устанавливает всю цепочку организаторов и исполнителей расстрела, включая рядовых сотрудников НКВД, называя их участниками убийства своего родственника.