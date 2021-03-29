"Медиазона": в России после январских митингов — 100 политзаключенных

После январских митингов за освобождение Алексея Навального в России появились как минимум 100 новых политзаключенных более чем в тридцати городах России. Это самые массовые репрессии за последние годы, с которыми не сравнится ни "болотное", ни "московское" дело, пишет "Медиазона". Издание составило путеводитель по этим делам.

Среди новых политзаключенных:

Обвиняемые по "санитарному делу" в Москве. Оно возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за митинга 23 января: по версии следствия, акция привела к большому скоплению людей, что создало риск распространения коронавируса. В конце января прошли массовые обыски по этому делу, в марте следствие отчиталось, что допросило больше 300 свидетелей. В Москве по "санитарному делу" обвиняют соратников Алексея Навального;

Леонид Волков, который в своих соцсетях, по версии следствия, призывал несовершеннолетних участвовать в несогласованных демонстрациях — и это доказывается тем, что на видео стояла маркировка "0+", а Волков во время стрима не отговаривал подростков, хотя и упоминал, что участие в акциях сопряжено с рисками;

Либертарианец Глеб Марьясов. Он стал первым обвиняемым по делу о перекрытии дорог на митинге 23 января: во время шествия он якобы призвал людей выходить на проезжую часть. Мера пресечения — запрет определенных действий. Само дело возбуждено в отношении "группы неустановленных лиц", других фигурантов пока нет;

39-летний судоремонтник Александр Олехнович. По версии следствия, он ударил двух сотрудников ППС, в полицию сдался сам через несколько дней, арестован;

Станислав Ахмедов. Его обвиняют в насилии над полицейским. Судя по видео, которое публиковал ТАСС, он пнул бойца ОМОН, которого повалили на землю другие протестующие. Полностью признал вину;

Глава штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев, его заместитель Александр Копьев, бывшая сотрудница штаба Мария Макарова и еще шесть человек проходят подозреваемыми по делу о перекрытии дорог.

В основном политзаключенные содержатся в изоляторах: всего арестованы 34 человека. Еще 13 человек под домашним арестом.

Также возбуждены несколько уголовных дел по всей России, в которых пока нет подозреваемых. Это позволяет им проводить обыски и другие следственные действия. Это дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги в Мурманске и в Петербурге, о повреждении машины ДПС и перекрытии дорог в Петербурге; "санитарное дело" в Саратове, дело о вандализме (214 УК) в Казани и дело о перекрытии дорог в Москве 31 января.