Путинизм-2021: репрессии и санкции

Новые порции репрессивных законов, очередные попытки ограничить доступ к социальным сетям. Репрессии против Алексея Навального, его сторонников, активистов «Открытой России» Михаила Ходорковского происходят на фоне углубляющегося экономического кризиса, роста цен и падения уровня жизни. Как сегодня Кремль готовится к сентябрьским выборам в Госдуму? Что должны делать демократические силы в этой ситуации? Обсуждаем с лидером Партии народной свободы в прошлом премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 26 марта в 19:05