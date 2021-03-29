На Светлану Тихановскую завели уголовное дело о подготовке теракта

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее призвала жителей Беларуси продолжить уличные протесты против режима Александра Лукашенко.

По версии следствия, Тихановская вместе с представителями общественного объединения BYPOL пыталась "произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов", а затем планировала обвинить в этом власти. В прокуратуре сообщили, что показания против "организаторов и участников теракта" дал гражданин Беларуси по фамилии Малейчук, который якобы был задержан с поличным.

Светлана Тихановская находится в данный момент в Литве, куда она уехала сразу после выборов из-за опасений за свою жизнь. В конце прошлого года генпрокуратура Беларуси возбудила против неё и членов Координационного совета оппозиции, в который входила Тихановская, уголовные дела о создании экстремистского сообщества и подготовке к насильственному захвату власти.