На Светлану Тихановскую завели уголовное дело о подготовке теракта

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее призвала жителей Беларуси продолжить уличные протесты против режима Александра Лукашенко.
По версии следствия, Тихановская вместе с представителями общественного объединения BYPOL пыталась "произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов", а затем планировала обвинить в этом власти. В прокуратуре сообщили, что показания против "организаторов и участников теракта" дал гражданин Беларуси по фамилии Малейчук, который якобы был задержан с поличным.
Светлана Тихановская находится в данный момент в Литве, куда она уехала сразу после выборов из-за опасений за свою жизнь. В конце прошлого года генпрокуратура Беларуси возбудила против неё и членов Координационного совета оппозиции, в который входила Тихановская, уголовные дела о создании экстремистского сообщества и подготовке к насильственному захвату власти.
- Массовые протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов.
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