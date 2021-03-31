Лицом к событию. Путинизм с Путиным и без него?

Говорим с писателем Дмитрием Быковым о политике и литературе. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/31179806.html
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