Время Свободы. Россия в ряду самых репрессивных стран

Доклад Государственного департамента США описывает страшную картину с правами человека в РФ *** Россияне не интересуются политикой и не хотят в ней участвовать. И это большая разница с Беларусью***Как будет выглядеть "зеленый ковид-сертификат" в ЕС и кто сможет им воспользоваться