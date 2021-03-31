Время Свободы. Россия в ряду самых репрессивных стран

Доклад Государственного департамента США описывает страшную картину с правами человека в РФ *** Россияне не интересуются политикой и не хотят в ней участвовать. И это большая разница с Беларусью***Как будет выглядеть "зеленый ковид-сертификат" в ЕС и кто сможет им воспользоваться
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