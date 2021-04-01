Время Свободы: новые провалы ГРУ в Европе

Расследователь Bellingcat Христо Грозев – о новых шпионских сканадалах с участием России в Болгарии и Италии. *** Голодовка Алексея Навального в колонии *** Почему Владимир Познер был вынужден спешно уехать из Тбилиси прямо с собственного дня рождения?
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