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Человек имеет право Live. Призыв и экология

Человек имеет право Live. Призыв и экология
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Человек имеет право Live. Призыв и экология

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В России начался весенний призыв на военную службу – третий за пандемию. Каких сюрпризов ждать призывникам. Почему президиум сибирского отделения Российской академии наук решил не обнародовать доклад о высоком уровне загрязнения городов Сибири и что в нем было написано.

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