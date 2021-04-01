Человек имеет право Live. Призыв и экология

В России начался весенний призыв на военную службу – третий за пандемию. Каких сюрпризов ждать призывникам. Почему президиум сибирского отделения Российской академии наук решил не обнародовать доклад о высоком уровне загрязнения городов Сибири и что в нем было написано.
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