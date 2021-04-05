Время Свободы: Эскалация

Запад обеспокоен действиями России у границ Украины * Арест Навального в контексте конфликта * Преследование ФБК в преддверии выборов * Российские власти против интернета * В Петербурге сорван Артдокфест
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