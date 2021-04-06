Лицом к событию. Мозг россиян адаптируют к новой войне

"Вся так называемая внутренняя политика целиком перестраивается по модели внешней". Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и телевизионный обозреватель "Московского комсомольца" Александр Мельман о том, как пропаганда готовит россиян к новой войне.