Лицом к событию. Мозг россиян адаптируют к новой войне

"Вся так называемая внутренняя политика целиком перестраивается по модели внешней". Редактор отдела политики "Новой газеты" Кирилл Мартынов и телевизионный обозреватель "Московского комсомольца" Александр Мельман о том, как пропаганда готовит россиян к новой войне.
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