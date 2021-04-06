Дороги к свободе. Конституционный кризис и Зеленский

Удастся ли президенту Владимиру Зеленскому уволить председателя Конституционного суда Украины? Об украинском конституционном кризисе и российском опыте Виталий Портников беседует с экспертом по конституционному праву Богданом Бондаренко и юристом Марком Фейгиным.
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